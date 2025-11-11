تیم بوکس اصفهان در رقابت‌های قهرمانی کشور با کسب یک مدال طلا، چهار مدال نقره و یک مدال برنز به مقام سوم رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تیم بوکس اصفهان در رقابت‌های قهرمانی کشور با عنوان «شکست حصر آبادان» که از ۱۳ تا ۱۶ آبان به میزبانی شهر آبادان برگزار شد، با کسب یک مدال طلا، چهار مدال نقره و یک مدال برنز به مقام سوم رسید.

در این رقابت‌ها که با حضور ۱۰ تیم برتر کشور برگزار شد، بوکسور‌های اصفهان عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند، در پایان، عنوان قهرمانی از آن خوزستان شد و استان مرکزی در جایگاه دوم ایستاد.