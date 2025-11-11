پخش زنده
امروز: -
معاون توسعه و مدیریت منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای بوشهر از آغاز مناسبسازی مجتمعهای خدماتی رفاهی استان برای استفاده جانبازان و معلولان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سید طالب لواسانی گفت: از مجموع ۳۴ مجتمع خدماتی رفاهی فعال در محورهای مواصلاتی استان تاکنون ۱۲ مجتمع مناسبسازی شده و روند بهسازی سایر مجتمعها در دستور کار است.
وی با اشاره به پرداخت تسهیلات کم بهره به مجتمعهای خدمات رفاهی برای مناسب سازی افزود: از جمله مجتمعهایی که مناسبسازی شدهاند میتوان در محورهای بوشهر_گناوه، بندر ریگ_گناوه و کنگان_دیر اشاره کرد.
لواسانی یاداور شد: همچنین ۱۸مجتمع رفاهی درحال ساخت استان نیز صدور مجوز بهرهبرداریشان منوط به مناسبسازی دسترسی معلولان و جانبازان است.
معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر تأکید کرد: این اقدام با هدف تسهیل استفاده ایمن و آسان افراد دارای معلولیت از خدمات بینراهی انجام میشود.