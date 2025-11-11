پخش زنده
۵۶۰۰ مدرسه استان اصفهان امروز میزبان برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون فرهنگی و پرورشی ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان گفت: انتخابات شورای دانشآموزی امروز همزمان با سراسر کشور با مشارکت فعال تمامی دانشآموزان در پنج هزار و ۶۰۰ مدرسه استان برگزار شد.
حسین دهقان با تأکید بر اهمیت این رویداد تربیتی افزود: انتخابات شورای دانشآموزی فرصتی ارزشمند برای دانشآموزان است تا با حضور مؤثر در فرآیند تصمیمسازیهای مدرسه، توانمندیها و حس مسئولیتپذیری خود را به نمایش بگذارند و در رشد فضای آموزشی و پرورشی نقشآفرینی کنند.
وی با اشاره به شعار امسال انتخابات با عنوان «شورای دانشآموزی؛ پرچمدار حل مسئله برای ایران مقتدر» ادامه داد: این شعار بیانگر آن است که دانشآموزان تنها نمایندگان مدرسه نیستند، بلکه بهعنوان نیروهای خلاق، مسئول و متعهد، میتوانند در حل مسائل و چالشهای مدرسه و جامعه نقشآفرین باشند و آیندهای روشن و مقتدر برای کشور رقم بزنند.