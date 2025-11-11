

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هشت ورزشکار از ایران، کویت، امارات، عربستان، ترکیه، الجزایر، مغرب و برونئی در رقابت‌های کاراته حضور داشتند.

صادقی با اجرای کاتایی که در دوره مقدماتی و نیمه نهایی انجام داد توانست به فینال این رقابت‌ها راه یابد وی توانست با امتیاز ۳۹.۰۷ دلال السعید از کویت را با امتیاز ۳۶ شکست دهد.

فاطمه صادقی عصر امروز در فینال این رقابت‌ها با حریفی از ترکیه رقابت خواهد کرد.

دو کاراته کای کشورمان هم امروز در بخش کمیته به روی تاتامی خواهند آمد، سارا بهمنیار در وزن ۵۰- و علی مسکینی در وزن ۶۰- در سالن بن فیصل تا ساعاتی دیگر به مصاف حریفان می‌روند.