به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد با توجه به عملیات اتصال شبکه گاز شهری به هتل استقلال زاهدان، جریان گاز مشترکین واقع در خیابان دانشگاه ۱۰ میلان اول سمت چپ و خیابان شریعتی میلان‌های یک، سه و پنج در روز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه از ساعت هشت صبح تا یازده قطع می‌باشد.

همچنین با توجه به انجام پاره‌ای تعمیرات بر روی شبکه گاز در منطقه دایی آباد زاهدان، جریان گاز مشترکین واقع در محدوده مذکور فردا چهارشنبه ۲۱ آبان از ساعت هشت صبح تا ۱۲ ظهر قطع می‌باشد.

خواهشمند است بمنظور جلوگیری از بروز حوادث احتمالی، شیر اصلی گاز را قطع فرمایید و در صورت بروز هرگونه مشکل، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۹۴ به امداد گاز اطلاع دهید.

شایان ذکر است وصل مجدد گاز منازل و سایر مشترکین، پس از پایان عملیات توسط امدادگران اداره گاز شهرستان زاهدان صورت خواهد پذیرفت.