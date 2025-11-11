پخش زنده
هفدهمین دوره جشنواره بینالمللی فرهنگ اقوام ایرانزمین از ۲۵ تا ۲۸ آذر در گرگان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان گفت: این رویداد با حضور نمایندگان اقوام از ۳۱ استان کشور، سفرای ۱۲ کشور آسیایی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی گلستان در گرگان برگزار خواهد شد.
فریدون فعالی افزود: برگزاری سه شب فرهنگی تاجیکستان، قزاقستان و ازبکستان از برنامههای این جشنواره است که پلی برای تقویت دیپلماسی فرهنگی و توسعه گردشگری پایدار محسوب میشود.
او گفت: در مدت برگزاری جشنواره با برپایی تورهایی ظرفیتهای گردشگری گلستان را بیشتر معرفی خواهیم کرد.