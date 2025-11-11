پخش زنده
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل عملیات نظامی آمریکا در کارائیب را که بیش از ۶۰ کشته درپی داشته است، نقض قوانین بینالمللی توصیف کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ دولت ونزوئلا با استقبال از موضع کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در توصیف عملیات نظامی آمریکا در کارائیب به عنوان «نقض قوانین بین المللی»، رسماً از سازمان ملل خواست برای حفاظت از صلح و حاکمیت کشورهای منطقه، سازوکارهای حفاظتی خود را فعال کند.
در پی افشای ابعاد تکاندهنده عملیات نظامی آمریکا در دریای کارائیب، دولت نیکلاس مادورو از سازمان ملل متحد (ONU) خواست تا با فعال کردن مکانیسمهای حفاظتی خود، ثبات و حاکمیت کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب را تضمین کند.
ایوان خیل وزیر امور خارجه ونزوئلا، در بیانیهای از موضعگیری نهادهای بینالمللی علیه حملات اخیر آمریکا به کشتیها در آبهای منطقهای استقبال کرد. واشنگتن مدعی است این کشتیها با قاچاق مواد مخدر مرتبط بودهاند.
خیل تأکید کرد که ونزوئلا موضع سازمان ملل در رد این تهاجمات "غیرقابل توجیه" را که حاکمیت منطقهای و قوانین بینالمللی را نقض میکند، ستودنی می داند. با این حال، وی هشدار داد که تهدیدات نظامی آمریکا در منطقهای که رسماً به عنوان "منطقه صلح" شناخته میشود، همچنان ادامه دارد.
این واکنش ونزوئلا پس از آن صورت گرفت که ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، صراحتاً از عملیات ایالات متحده انتقاد کرد و واشنگتن را به نقض قوانین بینالمللی متهم نمود. به گفته تورک، این حملات دریایی به کشته شدن بیش از ۶۰ نفر منجر شده است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تصریح کرد: این اقدامات از حدود مجاز در قوانین بینالمللی برای استفاده از زور فراتر رفته و یادآور شد که مبارزه با قاچاق مواد مخدر باید در چارچوب اصول تناسب و احترام به حقوق بشر انجام شود.
تورک همچنین خواستار انجام تحقیقات مستقل و شفاف برای روشن شدن این وقایع شد و هشدار داد که هیچ یک از افراد حاضر در کشتیهای مورد حمله، تهدیدی فوری که استفاده از نیروی مرگبار را توجیه کند، محسوب نمیشدند.
وزیر خارجه ونزوئلا با استناد به این موضع، بار دیگر از سازمان ملل و نهادهای چندجانبه خواست تا نقشی فعالتر در دفاع از صلح منطقهای ایفا کنند؛ وظیفهای که به گفته او بر عهده کل جامعه بینالمللی است.