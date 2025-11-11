به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این هنرمند در فیلم‎هایی همچون: طعم گیلاس، درخت گلابی، پارتی، واکنش پنجم، پرونده‌هاوانا، زندگی با چشمان بسته، آل، یک سطر تا واقعیت، نارنجی‌پوش، اشباح و ... نقش آفرینی داشته است.

همایون ارشادی متولد ۵ فروردین ۱۳۲۶ بود در سن ۷۸ سالگی درگذشت.

خانه سینما درگذشت این هنرمند سینما، تئاتر و تلویزیون را به جامعه هنری تسلیت گفته و برای خانواده و بازماندگان آن مرحوم آرزوی صبر و آرامش دارد و طبق اعلام روابط عمومی خانه سینما، مراسم تشییع این هنرمند متعاقبا اعلام خواهد شد.