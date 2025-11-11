پخش زنده
امروز: -
مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی در زنجان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان از مقاومسازی ۵۹ هزار واحد مسکونی روستایی استان خبر داد و گفت: این تعداد معادل ۶۴ درصد واحدهای مسکونی روستایی استان است.
موسوی گفت: با برنامهریزی انجامشده، تا دهه فجر امسال سه هزار واحد مسکونی دیگر به بهرهبرداری خواهد رسید که آمار مقاومسازی واحدهای روستایی استان افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه سال جاری روند اجرای طرح کمی کند شده است که بخشی از آن به چالشهای مرتبط با تسهیلات بانکی و ضامنین مربوط میشود افزود:امسال سهمیه استان در تاسیسات مسکن روستایی ۵۵۰۰ واحد بوده که تاکنون ۴۵ درصد از متقاضیان موفق به انعقاد قرارداد با بانکهای عامل شدهاند.
معاون بنیاد مسکن استان زنجان با اشاره به عملکرد استان زنجان در سالهای گذشته، گفت: از سال ۱۳۹۶ تا سال گذشته، استان زنجان جزو استانهای برتر کشور در مقاومسازی منازل روستایی بوده است و با همکاری بانکهای عامل، امیدواریم امسال نیز بتوانیم رتبه اول کشور را در جذب اعتبارات حفظ کنیم.
موسوی تأکید کرد: اجرای موفق طرحهای تاسیسات مسکن روستایی نیازمند همکاری گروهی است؛ ابتدا روستاییان باید به بنیاد مسکن مراجعه و پرونده تشکیل دهند و سپس مسئولان استانی و شهرستانی و بانکهای عامل با بنیاد و متقاضیان همکاری کنند تا روند پرداخت تسهیلات سرعت گیرد.