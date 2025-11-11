کارشناس هواشناسی گفت: جو استان تا اواسط هفته آینده پایدار است و روز‌های آفتابی و شب‌های سرد در مازندران پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ غلامپور کارشناس هواشناسی با اشاره به اینکه دیروز قائمشهر با ۲۶ درجه سانتی گراد بیشترین دمای استان را داشت گفت: امروز بلده نور با دو درجه سنتی گراد زیر صفر سردترین نقطه استان بود و ساری مرکز استان هم طی شبانه روز گذشته دما بین ۱۰ تا ۲۵ درجه در نوسان بود.

وی افزود: نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان می‌دهد از امروز ۳ شنبه تا اواسط هفته آِنده جو استان پایدار است و آسمان صاف تا ابری است و تغییرات جوی چندانی نخواهیم داشت و روز‌های آفتابی و شب‌های سرد پیش بینی می‌شود.

او ادامه داد: روز‌های جمعه و شنبه هم گاهی افزتیش ابر خواهیم داشت. دریا نیز امروز موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.