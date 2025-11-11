پخش زنده
رئیس پلیس فتا خوزستان به دبیران، والدین و دانشآموزان هشدار داد که مراقب کلاهبرداریهای سایبری در پیامرسان شاد باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ علی حسینی گفت: بر اساس گزارشهای دریافتی، برخی افراد سودجو با جعل هویت مسئولان آموزش و پرورش، پیامهایی برای کاربران پیامرسان شاد از جمله دبیران و والدین دانشآموزان ارسال میکنند.
او افزود: هدف این افراد دریافت شماره تماس و کدهای ارسالشده به تلفن همراه کاربران است تا از این طریق به حسابهای کاربری تلگرام آنان دسترسی یافته و از اطلاعات شخصیشان سوءاستفاده کنند.
رئیس پلیس فتا خوزستان از شهروندان خواست کدهای ورود به برنامهها و اطلاعات شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در صورت مشاهده پیامهای مشکوک، موضوع را از طریق پایگاه اینترنتی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir گزارش دهند.