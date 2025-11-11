پخش زنده
تیم فوتبال پرسپولیس پس از سه روز استراحت، تمرینات خود را برای ادامه مسابقات لیگ برتر از امروز آغاز خواهد کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تعطیلی رقابتهای فوتبال لیگ برتر به دلیل آغاز فیفادی، باعث شد تا با نظر کادرفنی پرسپولیس، تمرینات به مدت ۳ روز تعطیل شود.
حال با پایان این مدت، سرخپوشان بعد از سه روز استراحت، تمرینات خود را از امروز (سهشنبه) در غیاب ملیپوشان داخلی و خارجی خود آغاز خواهند کرد.
تمرین امروز از ساعت ۱۶ در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار میشود و ملیپوشان ایرانی و خارجی، غایبان تمرین خواهند بود.