

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تعطیلی رقابت‌های فوتبال لیگ برتر به دلیل آغاز فیفادی، باعث شد تا با نظر کادرفنی پرسپولیس، تمرینات به مدت ۳ روز تعطیل شود.



حال با پایان این مدت، سرخپوشان بعد از سه روز استراحت، تمرینات خود را از امروز (سه‌شنبه) در غیاب ملی‌پوشان داخلی و خارجی خود آغاز خواهند کرد.

تمرین امروز از ساعت ۱۶ در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار می‌شود و ملی‌پوشان ایرانی و خارجی، غایبان تمرین خواهند بود.