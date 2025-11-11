پخش زنده
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از عملیات نجات یک فروند شناور باری که در محدوده بندر لاور ساحلی شهرستان دشتی دچار نقص فنی شده بود، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مصطفی حاجیرضایی اظهار داشت: یک فروند شناور باری که در محدوده بندر لاور ساحلی شهرستان دشتی دچار نقص فنی شده بود، به دلیل اقدام به موقع نیروهای امداد دریایی، ایمن به اسکله منتقل شد.
وی با بیان اینکه این عملیات پس از دریافت پیام اضطراری مبنی بر احتمال آبگرفتگی شناور آغاز شد، ادامه داد: بررسیهای اولیه نشان داد که این شناور دچار آبگرفتگی نبوده و از پایداری لازم برخوردار است؛ با این حال، برای اطمینان کامل، یک شناور صیادی برای انجام عملیات یدککشی به محل حادثه اعزام شد.
حاجیرضایی افزود: در نهایت، شناور سانحهدیده بدون هیچگونه خسارت جانی یا مالی به اسکله بندر لاور ساحلی بازگشت.
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان یادآور شد: پنج مرکز امداد و نجات دریایی استان بهصورت شبانهروزی در آمادهباش کامل هستند تا به هرگونه حادثه دریایی در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهند.
وی همچنین به دریانوردان توصیه کرد که در صورت بروز هرگونه شرایط اضطراری، فوراً با شماره کشوری ۱۵۵۰ تماس بگیرند تا هماهنگیهای لازم برای امدادرسانی انجام شود.