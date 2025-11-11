به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بانویی که به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی خود، دور از خانواده و در زندان به سر می‌برد، با همت گروهی از خیّران، از جمله "محمد شکری"، بازیکن فوتسال تیم مس سونگون، آزاد شد و به آغوش گرم خانواده بازگشت.

این زندانی که به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهی ناشی از کلاهبرداری فردی از او، در حبس به سر می‌برد، همزمان با ایام فاطمیه با مساعدت مالی خیّران، از زندان آزاد و به خانه خویش بازگشت.

محمد شکری بازیکن تیم فوتسال «مس سونگون» و از اعضای فعال مسجد حضرت زهرا (س) ارومیه، با تامین ۶۵۰ میلیون ریال از بدهی ، سهمی تعیین‌کننده در جمع‌آوری و پرداخت بدهی مورد نیاز برای آزادی این زندانی ایفا کرد.

علاوه بر این ورزشکار، خیّران میدان میوه و تره‌بار ارومیه نیز با مشارکت مالی گسترده خود، سهمی اساسی در تکمیل این امر خداپسندانه داشتند.