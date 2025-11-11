رئیس پلیس فتا خوزستان نسبت به کلاهبرداری سایبری در پیامرسان شاد به دبیران، والدین و دانش‌آموزان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ علی حسینی اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های دریافتی، برخی افراد سودجو با جعل هویت مسئولان آموزش و پرورش، پیام‌هایی برای کاربران پیام‌رسان شاد از جمله دبیران و والدین دانش‌آموزان ارسال می‌کنند.

وی افزود: هدف این افراد دریافت شماره تماس و کد‌های ارسال‌شده به تلفن همراه کاربران است تا از این طریق به حساب‌های کاربری تلگرام آنان دسترسی یافته و از اطلاعات شخصی‌شان سوءاستفاده کنند.

سرهنگ حسینی از شهروندان خواست کد‌های ورود به برنامه‌ها و اطلاعات شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در صورت مشاهده پیام‌های مشکوک، موضوع را از طریق پایگاه اینترنتی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir گزارش دهند.

با توجه به نقش مؤثر فناوری‌های نوین در آموزش، «برنامه شاد» به‌عنوان یکی از بستر‌های رسمی و مورد اعتماد وزارت آموزش و پرورش، زمینه تعامل، آموزش و استمرار فعالیت‌های آموزشی دانش‌آموزان را در فضای مجازی فراهم کرده است.

این بستر به‌ویژه در ایام تعطیلی مدارس، فرصتی ارزشمند برای تداوم یادگیری، برگزاری کلاس‌های برخط، تبادل محتوای آموزشی و تقویت ارتباط میان معلمان، دانش‌آموزان و اولیا فراهم می‌سازد.