بیست و هشتمین دوره انتخابات شوراهای دانشآموزی، در هنرستان دخترانه هنرآیین شهر خور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: انتخابات شورای دانشآموزی فرصتی ارزشمند برای تمرین مسئولیت پذیری، تصمیمسازی و مشارکت در امور مدرسه است و دانش آموزان در این فرآیند، نقش خود را به عنوان آینده سازان کشور بهتر میشناسند.
محمدرضا نظریان افزود: بیست و هشتمین دوره انتخابات شوراهای دانشآموزی با شعار شورای دانشآموزی، پرچمدار حل مسئله، برای ایران مقتدر همزمان با سراسر کشور و با مشارکت گسترده دانشآموزان در پنجهزار و ۶۰۰ مدرسه استان اصفهان برگزار شده است.