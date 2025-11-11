پخش زنده
امروز: -
مستند «زندگی در بادیه»؛ روایتی شاعرانه از زیستن در دل کویر خراسان جنوبی، ریفلاکس معده در برنامه امروز «دکتر سلام» و مستند «وکیل» از قاب شبکههای سیما روانه آنتن پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «زندگی در بادیه» سهشنبه ۲۰ آبانماه حوالی ساعت ۱۵:۱۵ از شبکه دو سیما پخش میشود؛ اثری تماشایی که تماشاگر را به عمق زیستبوم خراسان جنوبی میبرد، جایی که سختی و زیبایی، همخانهاند و زندگی با ریتم باد و شن، معنای دیگری پیدا میکند.
این مستند به تهیهکنندگی حسین رویینتن، نگاهی مستند و صمیمی به زیست و فرهنگ عشایر خراسان جنوبی دارد؛ مردمان سختکوش و بیادعایی که سالهاست با کمترین امکانات، در دل طبیعت خشک و سوزان، زندگی را معنا میکنند.
«زندگی در بادیه» تصویری از همزیستی انسان و طبیعت است؛ جایی که دامداری، شترداری و حتی جمعآوری سنگهای قیمتی، چون عقیق، بخشی از حیات اقتصادی و فرهنگی این مردم را شکل داده است.
این مستند با نگاهی انسانی و شاعرانه، فرهنگ غنی، صبر و استقامت عشایر را در مواجهه با تغییرات اقلیمی و چالشهای محیطی به تصویر میکشد و روایتی واقعی از زندگی اصیل ایرانی را پیش روی مخاطب قرار میدهد؛ زندگیای که شاید در ظاهر ساده است، اما ریشه در ایمان، تلاش و پیوند دیرینه با زمین دارد.
«زندگی در بادیه» در قالب برنامههای ویژه رویداد ملی «ایرانجان؛ خراسان جنوبی ایران» روی آنتن میرود و تماشای آن، فرصتی است برای دیدن بخشی از ایران که بوی زندگی میدهد.
برنامه «دکتر سلام»
علائم و روشهای پیشگیری از ریفلاکس معده، موضوع برنامه امروز «دکتر سلام» از شبکه آموزش است.
برنامه «دکتر سلام» امروز سهشنبه ۲۰ آبانماه با حضور دکتر سید فرشاد علامه، فوق تخصص گوارش، دانشیار و معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به بررسی بیماری ریفلاکس معده میپردازد.
در این برنامه، دکتر علامه درباره عوامل مؤثر در بروز ریفلاکس، سبک زندگی مناسب برای کنترل آن و تازهترین روشهای درمانی این بیماری گفتوگو میکند.
برنامه «دکتر سلام» با اجرای دکتر طهماسبی، امروز ساعت ۱۳ تا ۱۴ از شبکه آموزش سیما پخش میشود.
مستند «وکیل»
تیزر مستند «وکیل» به کارگردانی سیامک مختاری و تهیهکنندگی سجاد اسلامیان منتشر شد.
این اثر مستند به بازخوانی نقش مؤثر حجتالاسلام و المسلمین سیدعیسی طباطبایی، نماینده امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در لبنان، در شکلگیری و تداوم جریان مقاومت اسلامی میپردازد.
مستند «وکیل» با نگاهی تاریخی و تحلیلی، بخشی از تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شیعیان لبنان را از دهههای گذشته تا امروز روایت میکند؛ روایتی که در آن نقش روحانیون و کنشگران ایرانی در گسترش فرهنگ مقاومت و وحدت اسلامی برجسته شده است.
این مستند توسط گروه غیرنمایشی مرکز سیمرغ تولید شده و بهزودی از شبکههای سیما پخش خواهد شد.