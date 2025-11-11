پس از این که رئیس جمهور آمریکا، بی بی سی را به ضدیت با خود و انتشار اخبار دروغ متهم کرد، اکنون دونالد ترامپ خواهان یک میلیارد دلار غرامت است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، پس از حملات طراحی شده راستگرایان افراطی آمریکا همچون دونالد ترامپ، رژیم صهیونیستی و رسانه‌های هوادار اسرائیل در انگلیس، از جمله شبکه تلویزیونی اسکای نیوز، روزنامه دیلی تلگراف و روزنامه دیلی میل، مدیرکل بی‌بی‌سی تیم دیوی، و دبرا ترنس، مدیر بخش خبر کناره‌گیری کردند.

به نوشته تارنمای روزنامه ایندیپندنت، وکلای دونالد ترامپ می‌گویند به خاطر ویرایش نادرست سخنانش، رئیس جمهور آمریکا در صدد شکایت از بی بی سی است.