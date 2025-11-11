پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس هیات کشتی استان زنجان آمار بیمه شدگان این رشته ورزشی را چهار هزار نفر اعلام کرد و گفت: این آمار در ارزیابی عملکرد هیاتهای ورزشی که اوایل هر سال از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان انجام میشود، مورد تایید قرار گرفته است.
محمدی افزود: زنجان در ورزش کشتی جزو استانهای ریشه دار و از پیشکسوتان، قهرمانان و استعدادهای زیادی برخوردار بوده است، هر چند در برهههایی دچار افت و خیزهایی شده است، اما کشتی گیران زنجانی در دوره هایی، بسیار خوش درخشیدهاند.
وی با بیان اینکه ورزشکاران این رشته در زنجان طی دو سال گذشته چهار مدال برنز در مسابقات قهرمانی نونهالان کشور کسب کردهاند، یادآور شد: امیدواریم این روند ادامه داشته باشد تا بتوانیم در این رشته ورزشی نیز پرقدرت ظاهر شویم و حرفی برای گفتن داشته باشیم.
محمدی اظهار داشت: متاسفانه کشتی زنجان در ردههای بزرگسالان، جوانان و نوجوانان حرفی برای گفتن در سطح کشور ندارد، اما امیدواریم با تقویت ردههای پایه (خردسالان و نونهالان) و حضور در ردههای نوجوانان و جوانان، همچنین در آیندهای نه چندان دور در رده سنی بزرگسالان حضور فعالی داشته باشیم و برای استان افتخارآفرینی کنیم.
وی همچنین به برگزاری مسابقات کشتی قهرمانی نوجوانان استان زنجان/ جمعه هفته گذشته/ در دو رشته آزاد و فرنگی برای اولین بار در شهرستان طارم اشاره و تصریح کرد: این مسابقات در شهر گیلوان برگزار شد و درآن هشت شهرستان استان زنجان شرکت داشتند.
محمدی افزود: در مجموع، نزدیک به ۱۱۰ کشتیگیر در این رقابتها حضور یافته و در دو رشته آزاد و فرنگی به رقابت پرداختند که بر اساس نظر کادر فنی، نفرات برتر این مسابقات دیماه سال جاری به مسابقات قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.
وی ادامه داد: هنوز مکان برگزاری مسابقات کشوری و تاریخ آن مشخص نشده، اما قرار است هر دو تیم آزاد و فرنگی استان زنجان در این مسابقات شرکت کنند.
رئیس هیات کشتی استان زنجان خاطرنشان کرد: سطح مسابقات رضایتبخش بود، بهویژه شهرستانهای زنجان و ابهر عملکرد خوبی داشتند و امید است که در مسابقات قهرمانی کشور، کشتیگیران استان زنجان درخشش قابل توجهی داشته باشند.