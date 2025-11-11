۹۲ درصد جمعیت ۵۶۰هزار نفری کاشان و آران و بیدگل پرونده الکترونیک سلامت دارند.

۹۲ درصد جمعیت کاشان و آران و بیدگل دارای پرونده الکترونیک سلامت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، گفت: خدمات پزشک، ماما، مراقب سلامت و کارشناس روان در این مراکز رایگان است.

مهدی دلاوری، افزود: با وجود این ظرفیت‌ها، استقبال در مناطق شهری کمتر از حد انتظار است و به نظر می‌رسد این خدمات هنوز به خوبی برای مردم تبیین نشده است.

وی گفت: اجرای طرح پزشک خانواده از طریق ۳۶ مرکز خدمات جامع سلامت، ۶۲ پایگاه سلامت و ۳۸ خانه بهداشت روستایی انجام می‌شود و هدف اصلی آن هدایت مراجعه‌های اولیه به این مراکز است تا در صورت نیاز بیماران به سطوح تخصصی‌تر ارجاع شوند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به وضعیت ارائه خدمات در مناطق روستایی افزود: کیفیت و کمیت خدمات در بسیاری از روستا‌ها حتی فراتر از استاندارد‌های کشوری است و در برخی نقاط خدمات به‌صورت ۱۶ ساعته و در مواردی ۲۴ ساعته ارائه می‌شود.

دلاوری گفت: کلینیک اخوان به‌عنوان نمونه‌ای از این ظرفیت‌ها با حضور ۳۵ پزشک، روزانه میزبان هزار مراجعه‌کننده است.