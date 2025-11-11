به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ این اثر شامل سرگذشت و داستان یک تحول، و مرور زندگی روحانی مجاهد علی سلیمانی اشتهاردی است که در ۱۷۶ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

این اثر داستان زندگی پر از خدمت، ایثار، عشق و ایمان است؛ داستان مردی که در گمنامی بزرگ ماند و در سکوت، بلندتر از همگان سخن گفت.

حاج علی سلیمانی، به رغم نداشتن فرزند، پدر محرومان محله شد؛ مردی که افتخار می‌کرد و آن را مایه‌ای برای خدمت قرار داده بود. او زندگیش وقف خدمت به مردمان محله کرده بود؛ محله‌ای سرشار از فقر، محرومیت و مشکلات.

این اثر مشتمل بر ۱۸۶ داستان و خاطره است که به قلم عالمه طهماسبی و زهرا حسینی مهرآبادی نوشته شده است.

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www.bustaneketab.ir مراجعه کنند.