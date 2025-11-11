به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر فراشبند گفت: دوره آموزش تخصصی پایه آشنایی با فوریت‌های پزشکی در شرایط اضطرار با حضور ۲۷ امدادگر و نجاتگر در این شهرستان برگزار شد.

مصیب کریمی مقدم افزود: در این دوره فراگیران با موضوعاتی مانند دارو و همراه دارو، تزریق دارو، تجهیزات تزریق، راه‌های تجویز دارو، رگ‌گیری و اختصارات دارویی آشنا شدند.

سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر فراشبند بیان کرد:در پایان این دوره پس از برگزاری آزمون کتبی و عملی، به قبول‌شدگان گواهینامه دوره تخصصی داده شد.