دوره تخصصی آشنایی با فوریتهای پزشکی در شرایط اضطرار در فراشبند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر فراشبند گفت: دوره آموزش تخصصی پایه آشنایی با فوریتهای پزشکی در شرایط اضطرار با حضور ۲۷ امدادگر و نجاتگر در این شهرستان برگزار شد.
مصیب کریمی مقدم افزود: در این دوره فراگیران با موضوعاتی مانند دارو و همراه دارو، تزریق دارو، تجهیزات تزریق، راههای تجویز دارو، رگگیری و اختصارات دارویی آشنا شدند.
سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر فراشبند بیان کرد:در پایان این دوره پس از برگزاری آزمون کتبی و عملی، به قبولشدگان گواهینامه دوره تخصصی داده شد.