پخش زنده
امروز: -
آراد مهدیزاده در ماده ۵۰ متر قورباغه ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی رقابت کرد و به مرحله نیمهنهایی راه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای شنا ششمین دوره بازیهای اسلامی امروز (سه شنبه ۲۰ آبان) در ریاض پیگیری شد. در این روز از مسابقات و در ماده ۵۰ متر قورباغه، آراد مهدیزاده در دسته ۲ خط ۳ با حریفانش رقابت کرد.
او با ثبت زمان ۲۸ ثانیه و ۶۲ صدم ثانیه به عنوان نفر چهارم این ماده به مرحله نیمهنهایی صعود کرد. در این رقابت، ۲۱ شناگر حضور داشتند.
در این رقابت، ۲۱ شناگر حضور داشتند.