مدیر پست‌های بلافصل شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان، از تعویض کامل کلید هوایی(دیسکانکت) فرسوده ۲۳۰ کیلوولت خط دز – زال در پست سد و نیروگاه دز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اسماعیل‌نسب گفت: در راستای افزایش ضریب اطمینان شبکه، پایداری سیستم انتقال برق و بهبود عملکرد تجهیزات پرخطر، عملیات جداسازی کلید هوایی قدیمی و نصب یک دستگاه کلید هوایی (دیسکانکت) جدید ساخت پارس‌سوئیچ با موفقیت توسط همکاران پست‌های بلافصل شرکت انجام شد.

وی افزود: دیسکانکت پیشین به‌دلیل فرسودگی و نقص عملکرد مکانیکی از مدار خارج و پس از نصب و تست عملکرد کلید هوا ییجدید، تجهیزات با موفقیت در مدار بهره‌برداری قرار گرفتند.

اسماعیل نسب عنوان کرد: انجام این عملیات با رعایت کامل استاندارد‌های ایمنی و دستورالعمل‌های فنی سازمان آب و برق خوزستان، ضمن حفظ تداوم جریان برق، نقش مهمی در پایداری شبکه و کاهش ریسک‌های بهره‌برداری خواهد داشت.