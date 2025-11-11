قزوین میزبان نمایشگاه کار و هوش مصنوعی
نمایشگاه کار و هوش مصنوعی از ۲۱ تا ۲۳ آبان در محل دائم نمایشگاههای بینالمللی قزوین برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، روابط عمومی شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اعلام کرد: بهمنظور معرفی آخرین دستاوردها، ظرفیتها و فرصتهای شغلی در حوزه هوش مصنوعی و فناوریهای نوین، نمایشگاه کار و هوش مصنوعی استان قزوین از ۲۱ تا ۲۳ آبانماه ۱۴۰۴ در محل دائم نمایشگاههای بینالمللی قزوین برگزار میشود.
این نمایشگاه با حضور بیش از ۴۰ شرکت دانشبنیان، سازمان و دستگاه مرتبط، بستری مناسب برای ارتباط مستقیم میان جوانان متخصص، نخبگان و جویندگان کار با صنایع و شرکتهای نوآور فراهم میکند.
در این رویداد، دستاوردها، محصولات، خدمات و راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی به نمایش گذاشته خواهد شد و شرکتها علاوه بر معرفی پروژهها و محصولات خود، فرصتهای جذب و همکاری را نیز ارائه میدهند.
همچنین در حاشیه نمایشگاه، نشستها و کارگاههای آموزشی تخصصی با حضور اساتید، کارشناسان و فعالان برجسته این حوزه برگزار خواهد شد.
نمایشگاه کار و هوش مصنوعی قزوین همهروزه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ پذیرای علاقهمندان، متخصصان و فعالان حوزه فناوری است.