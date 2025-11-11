اپرای عروسکی «حافظ» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی بهروز غریب‌پور توسط گروه تئاتر عروسکی آران با تهیه کنندگی بنیاد رودکی، از ۲۵ آبان در تالار فردوسی روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اپرای «حافظ» در ادامه برگزاری اجرا‌های استانی خود از جمله شهر‌های شیراز و ساری، از ۲۵ آبان در تالار فردوسی تهران روی صحنه می‌رود. امیر پورخلجی آهنگسازی این اپرا را بر عهده داشته است و علیرضا قربانی، علی زندوکیلی، وحید تاج، هاله سیفی‌زاده و زنده یاد اسحاق انور با همراهی گروه کر نقش‌خوانان این اثر هستند.

اپرای «حافظ» در وصف اندیشه‌های لسان الغیب حافظ شیرازی ساخته شده و از نکات ویژه آن، خوانش نقش‌ها بر اساس ردیف‌های آوازی موسیقی ایرانی است. بخش‌های سمفونیک این اپرا به رهبری امیر پور خلجی و توسط ارکستر، در ووسه‌ی بلغارستان اجرا شده است.

بازی دهندگان اپرای عروسکی «حافظ» بیش از ۲۲ نفر هستند و قاسم رحمتی و غنچه نادگران به عنوان دستیاران این اپرا گروه را همراهی می‌کنند.

گروه تئاتر عروسکی «آران» تاکنون در گرگان، مشهد، شیراز، بابل، ساری، رم، دبی، تفلیس، شارله ویل مزیه، پراگ، کیف، تورینو و کراکو لهستان اپرا‌های مختلفی، چون «مولوی»، «عاشورا»، «رستم و سهراب» و «حافظ» را اجرا کرده است.

