یمنیها باحرکت به سوی میادین وفاداری، یادبود سالگرد شهدا را گرامی میدارند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از صنعا؛ در این هفته که هر سال به برگزاری فعالیتها و جشنهای تجلیل از خانوادههای شهدا و تولید آثار هنری مختلف اختصاص دارد، یاد و خاطره شهدا دوباره زنده میشود تا راهشان ادامه یابد، همچنین با اجرای برنامههای مختلف و اعطای جوایز به فرزندان و بستگان شهدا، از آنها تجلیل میشود.
برای زنده نگه داشتن این مناسبت برنامههای متنوعی برگزار میشود. هر وزارتخانه نمایشگاهی ویژه شهدای خود و مراسمی برای تجلیل از بستگان این شهدا برگزار میکند.
در این نمایشگاهها ایدههای خلاقانه به چشم میخورد و تقریباً هیچ جشن یا نمایشی خالی از تصاویر شهدای بزرگ امت نیست، هدف از این کار تاکید بر وحدتی است که شهدا با خون خود آن را نگاشتهاند.
«لبیک یا شهید» شعار و عنوان مراسم این هفته است. در این مراسم از فرزندان شهدا که از دانشگاهها فارغالتحصیل شدهاند، تجلیل شد. برگزاری مراسم عروسی برای دهها نفر از فرزندان شهدا و تقدیم کمکهای نقدی به آنها از دیگر برنامههای این مراسم بود.
«وفاداری به شهدا» صرفاً شعاری برای این مناسبت نیست، بلکه میدانی گسترده است که همه در آن و هر کس به روش خود، برای ابراز وفاداری به شهدا و خانوادههایشان با هم رقابت میکنند.