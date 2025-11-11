به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از سازش سیزدهمین پرونده قصاص در استان خبر داد و گفت: در این پرونده، اولیای دم در ایام شهادت حضرت زهرا (س) و در چارچوب پویش «به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم» با گذشت از حق قصاص، رضایت خود را اعلام کردند.

ناصر عتباتی گفت: فردی در سال جاری در پیرانشهر مرتکب قتل عمد شده بود که پرونده در شعبه بازپرسی در حال طی مراحل دادرسی بود که با تلاش‌های صورت گرفته به منظور اصلاح ذات البین، اولیای دم در ایام شهادت دخت نبی مکرم اسلام و در پویش به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم از حق خود گذشته و با اعلام رضایت خود سیزدهمین سازش پرونده قصاص استان را رقم زدند.

وی با ابراز خرسندی از این سازش گفت : گذشت اولیای دم که از هم وطنان اهل سنت هستند نشان از قلوب رئوف و بخشنده آنها و عشقشان به اهل بیت عصمت و طهارت دارد و امید است با تبیین فرهنگ صلح و سازش در جامعه نه تنها در پرونده‌های قتل بلکه در سایر دعاوی شاهد ختم به مصالحه شدن اختلافات باشیم.