به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، سرهنگ هادی سلمانی گفت: ماموران انتظامی زیرکوه هنگام گشت زنی در محور‌های مواصلاتی این شهرستان به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودور، ۲ تن چوب قاچاق و فاقد هرگونه مجوز کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه گفت: مأموران در این رابطه یک خودرو توقیف و یک متهم دستگیر کردند که متهم دستگیر شده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.