به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر عطشانی گفت: طی گزارش همیاران محیط زیست و گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست حمیدیه با همکاری نیروی انتظامی در بخش گمبوعه، موفق به دستگیری یک نفر متخلف شکار غیرمجاز یک راس گراز وحشی شدند.

وی افزود: از این شکارچی یک قبضه اسلحه شکاری مجوز دار توقیف و پرونده جهت پیگیری به مراجع قضایی ارجاع شد.

عطشانی بیان کرد: براساس قانون شکار و صید هر گونه شکار بدون اخذ پروانه از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع و غیر قانونی است.