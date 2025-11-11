به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی اسدی در نشست کمیته پیگیری پروژه‌های حیاتی و ضروری شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با اشاره به اینکه همچنان در برخی شهر‌های استان به دلیل گرمای هوا از سیستم‌های سرمایشی استفاده می‌شود و شبکه هنوز از پرباری نیفتاده است، بیان کرد: فرصت اندکی تا آغاز دوره جدید مصرف باقی مانده و باید با تعامل، هماهنگی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، پروژه‌ها را به نتیجه رساند.

وی افزود: مسلما محدودیت‌هایی در مسیر اجرای پروژه‌ها وجود دارد که مهم‌ترین آن، محدودیت‌های مالی و زمانی ناشی از پرباری شبکه خوزستان در اکثر ماه‌های سال است؛ اما باید تلاش کرد با همدلی و تعامل، این موانع به حداقل برسد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان ادامه داد: میزان پیشرفت پروژه‌ها باید بصورت روزانه رصد و ثبت شود تا با برگزاری نشست‌های کارشناسی مبتنی بر داده‌های دقیق، عملیات اجرایی سرعت گیرد.

شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت تأمین و انتقال برق در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.