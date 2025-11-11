پخش زنده
برای نخستین بار، ۲۰ تن فلفل دلمهای رنگی در بیضا به کشور روسیه صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: با هدف رونق تولید و ایجاد اشتغال، بارگیری، حمل و صادرات محصولات کشاورزی در شرکت سورتینگ و بسته بندی محصولات کشاورزی شهرستان بیضا به کشور روسیه صادر و برای نخستین بار ۲۰ تن فلفل دلمهای رنگی به این کشور ارسال شد.
مویدی افزود: با توجه به اینکه زیرساختها برای بسته بندی انواع محصولات کشاورزی به ویژه صیفی و سبزیجات کشتهای گلخانهای در این شرکت فراهم شده به زودی کار صادرات این محصولات به صورت مستقیم به کشورهای روسیه و حوزه خلیج فارس آغاز میشود.
شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.