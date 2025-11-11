پخش زنده
جشنواره زعفران در روستای ازان از توابع بخش میمه با هدف معرفی ظرفیتهای کشاورزی، فرهنگی و گردشگری این منطقه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ اکبر جباری، دهیار روستای ازان گفت: این جشنواره شامل ۷ شب برنامه جشن با حضور اقوام مختلف ایرانی، برگزاری مسابقات بومی محلی و افتتاح نمایشگاه صنایع دستی، مشاغل خانگی با بیش از ۵۰ غرفه با هدف حمایت از کسب و کار خانگی و برنامههای متنوع هنری و فرهنگی بود.
فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه نیز گفت: برگزاری چنین جشنوارههایی فرصتی ارزشمند برای معرفی روستای ازان و توانمندیهای مردمان آن به مردم استان اصفهان و سراسر کشور است.
ناصر اسدی افزود: با برپایی جشنواره زعفران، جلوهای از این ویژگیها در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شهرستانهای شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی هم گفت: توجه به کشتهای کمآببر از جمله زعفران میتواند گامی مهم در جهت توسعه پایدار کشاورزی باشدو زعفران با مصرف آب کمتر، بازدهی اقتصادی بالایی دارد و میتواند جایگزین مناسبی برای محصولات پرآب باشد.