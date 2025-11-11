. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در دیدار با خانواده شهید روح‌الله خلج قاسم‌آبادی از شهدای هشت سال دفاع مقدس، و شهیده اعظم میرزایی شهیده دفاع مقدس 12 روزه ضمن ابلاغ سلام مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور به خانواده این شهید گفت: دیدار با خانواده‌های شهدا فرصتی برای بهره‌مندی از دعای خیر آنان است و اگر ما به خانه همسران، پدران و مادران شهدا سر می‌زنیم، در واقع به دنبال آن هستیم که با چشم دل، برکات و عظمت الهی را در وجود این عزیزان مشاهده کنیم.

آقای اوحدی با اشاره به حضور پررنگ فرزندان شهدا در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی کشور گفت: بیش از 11 هزار نفر از فرزندان شهدا جزو نخبگان کشور هستند و در حوزه‌های مختلف علمی، فنی و کارآفرینی نقش‌آفرینی می‌کنند. فرزند شهید خلج نیز از جمله این نخبگان است که به عنوان مدیرعامل شرکت اسنپ فعالیت دارد و این موضوع مایه افتخار جامعه ایثارگری است.

اوحدی در ادامه افزود: خانواده‌های معظم شهدا مظهر صبر، ایمان و استقامت ملت ایران‌اند. این خانواده‌ها با ایثار خود، ادامه‌دهنده راه شهیدان هستند و حضور آنان در جامعه، برکت و افتخار بزرگی برای نظام اسلامی است. ما در بنیاد شهید معتقدیم خدمت به این خانواده‌ها نه یک وظیفه اداری، بلکه توفیقی الهی است.



