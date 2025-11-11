پخش زنده
فرمانده سابق فضایی نیروی هوافضای سپاه گفت: در بحث هوایی کسی جرئت این را نداشت موتور و پرههای توربین موتور را بسازد، آلیاژ خاصی میخواهد، اما شهید حاجیزاده دستور ساخت را داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار علی جعفرآبادی در دفاع مقدس شب گذشته (دوشنبه) در مراسم «شب خاطره شهدای هوافضا» که در حوزه هنری با موضوع شهدای هوافضا برگزار شد، با اشاره به اولین روز آشنایی با سردار حاجیزاده در سال ۸۶، اظهار داشت: زمانی که در سازمان تحقیقات هوافضا بودیم، سردار حاجیزاده من را فراخواند؛ آن زمان این شهید فرمانده پدافند نیرو بود، وقتی خدمتشان رسیدم خیلی من را با صمیمت تحویل گرفت. آن زمان پدرم را تازه از دست داده بودم و خیلی حال خوبی نداشتم، سردار از من درباره مباحث فنی و مهم پدافند سوال کرد و من هم توضیح دادم.
وی ادامه داد: پدافند ما («سام شش» و «اچ کیو») آن زمان صددرصد خارجی بود، لذا وضعیت را تشریح کردم و شهید حاجیزاده با دقت خیلی بالا گوش کرد، یعنی آنچنان دقیق و جز به جز به حرفهای من که یک نیروی جزء در سازمان بودم گوش میکرد که انگار نه انگار او فرمانده است. بعدها متوجه شدم منش سردار دقیقا با همه همین است، یعنی این خصوصیت انسانهای بزرگ است و به نوعی کرامت است، با رفتارها و سکنات او احساس کردم او مانند مرحوم پدرم است به طوریکه جای خالی پدر را در این ۱۸ سال برایم پر کرد اما ۲۳ خرداد احساس کردم یکبار دیگر پدرم را از دست دادم.
فرمانده سابق فضایی نیروی هوافضای سپاه افزود: در جنگ اخیر فرماندهان بزرگی را از دست دادیم، ولی همه میگویند حاجیزاده یک چیز دیگر بود، بله همه در همین جامعه زندگی کردند، اما حاجیزاده به فراست دریافته بود برای جنگ باید مجهز به علم و دانش و فناوری شویم و خیلی به این موضوع اهمیت میداد که دانش و علم را عملی کند، بنابرابن خیلی به نخبگان توجه داشت و احترام میگذاشت.
وی اذعان کرد: هیچ روز کاری نبود که با نخبگان، مهندسان و سرطراحان جلسه نداشته باشد؛ صدها شرکت دانشبنیان با هدایت او تاسیس شد، حتی خیلی از شرکتها که توانایی مالی نداشتند سردار دستور میداد نیرو با آنها شریک شود. بخشی از پدیده شوم مهاجرت نخبگان بواسطه رفتارهای غلط مسئولان است، حاجیزاده از این امر رنج میبرد و واقعا دلسوز بود، برای او دانشمندان و نخبگان جایگاه ویژه داشتند، مثلا بعد از شهادتش یکی از نخبگان به من گفت من پنج بار به جلساتی رفتم که او بود در هر پنج بار به احترام من بلند شد.
پیشکسوت نیروی هوافضای سپاه ادامه داد: یکبار در سازمان تحقیقات موقع ورود دید مدیرعامل یک شرکت را دم در سازمان به خاطر اینکه آستین کوتاه داشت راه ندادهاند، سردار عصبانی و شرمنده شد با عذرخواهی از آن فرد نخبه دستور داد دیگر این قانون را در مورد نخبگان بردارند، یا مثلا ده جوان نخبه میآمدند شرکت میزدند، در قانون ضمانت بانکی مشکل داشتند، حاجیزاده خودش به سازمان نامه میزد و اینها را ضمانت میکرد و گردن میگرفت. شاید صدها مورد از این مسئولیت پذیریها اتفاق افتاد.
سردار جعفرآبادی ادامه داد: حاجیزاده ۱۴۰۴ با ۱۳۸۶ متفاوت بود، روحش بزرگتر شده بود، یادم است زمانی که مسئول فضایی نیرو شدم و قرار بود موشک «قائم ۱۰۰» را پرتاب کنیم، تاکید کرد از اساتید و دانشمندان و دانشجویان فضایی هم در این مراسم دعوت کنیم، من گفتم حاجی اگر پرتاب موفق نباشد و اینها بیایند آبروی نیرو میرود، او با یک متانت و قلب پر از ایمان گفت آبرو را خدا میدهد، برو انجام بده.
وی افزود: حاجیزاده حقیقتا پدر هوافضای ایران است، پدافند، موشکی، فضایی، هوایی و پهپادی پنج ساحت هوافضا است، تهرانی مقدم السابقون صنعت موشکی است، بعد از او این صنعت خیلی رشد کرد، امروز به مدد تمهیدات حاجیزاده نرخ رشد تولید موشک شتاب گرفته، تونلها و شهرهای موشکی در سرتاسر ایران گسترده شده، پهپادهای ما در چند سالهای اخیر برند جهانی شد، صادر شد، کپی شد و تیراژ بالا و ارزانی آن خیلی مورد توجه قرار گرفت.
سردار جعفرآبادی در ادامه گفت: در بحث هوایی کسی جرئت این را نداشت موتور و پرههای توربین موتور را بسازد، آلیاژ خاصی میخواهد، اما او دستور ساخت را داد و موتورهای جت کوچک برای پهپادها امروز تولید میشود. در فضایی شهید طهرانی مقدم ماهوارهبری را در دست داشت که در تست موتور این موشک شهید شد، بعد از شهادتش کار فضایی کمی شل شد تا سال ۹۵ که رهبر معظم انقلاب اسلامی از دولتیها توسعه فضایی را مطالبه کردند، حاجیزاده به این بحث ورود و موتورهای موشک را پیگیری کرد و کار به زنجیره پرتاب امروز رسید؛ بحق حاجیزاده برای فضایی هم پدری کرد.
فرمانده سابق فضایی نیروی هوافضای سپاه با بیان این که این اواخر حاجیزاده زندگی شخصی نداشت، تصریح کرد: همه چیز او شده بود تحقق این مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی که باید با علم قوی شد.
وی در ادامه با گرامیداشت یاد سردار شهید «محمود باقری» افزود: او از گمنامان صنعت موشکی سپاه است، ۱۶ سال کنار سردار حاجیزاده امور موشکی را مدیریت کرد، اما یک ویژگی خاص داشت که این بنظر من یکی از رمزهای موفقیت ما در جنگ اخیر بود. محمود باقری در گزینش نیرو فقط به دنبال دانش و علم افراد نبود، شهید باقری دنبال افراد شجاع، با ایمان و بعد متخصص بود و همین بود که آن نیروهای شجاعی که گزینش و تربیت کرده بود در زیر شدیدترین بمباران دشمن در جنگ ۱۲ روزه ایستادند پای کار و شلیکها را انجام دادند.
فرمانده سابق فضایی نیروی هوافضای سپاه گفت: دو سال پیش توفیق تشرف به حج تمتع دست داد، محمود باقری برایم از توصیه شهید تهرانی مقدم وقتی که او میخواست به حج برود گفت، اینکه در مدینه و مکه علاوه بر توجه به مقام ائمه و احترام به ایشان، توجه خاص و ویژهای نسبت به رسول مکرم اسلام (ص) داشته باشید، که ایشان ریشه امامت و ولایت است و بعد محضر ائمه توجه کنید که این خیلی برای من مهم بود.