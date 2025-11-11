مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد از اجرای عملیات بهسازی اساسی در بخش‌های بحرانی کمربندی یزد و فعال شدن مجدد کارگاه‌های عمرانی در محور‌های اصلی و فرعی استان خبر داد.



رستگاری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد با اشاره به اهمیت کمربندی یزد به‌عنوان یکی از مسیر‌های پرتردد استان گفت: کمربندی یزد بخشی از محور ترانزیتی تهران–بندرعباس است و به‌همین دلیل تردد سنگینی از کامیون‌ها و خودرو‌های باری در آن جریان دارد.

وی ادامه داد: در هفت تا هشت ماه گذشته، بخش قابل‌توجهی از خرابی‌های بحرانی این محور با اجرای عملیات بهسازی اساسی رفع شده و مابقی نیز تا پایان سال جاری تکمیل می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد افزود: در مقاطعی به‌دلیل شرایط اداری و تعطیلات کاری، فعالیت برخی پروژه‌ها متوقف شده بود، اما از دو روز گذشته کارگاه‌ها مجدداً فعال شده‌اند و با هدف رضایت عمومی، تا پایان سال تمامی نقاط دارای خرابی بحرانی به‌صورت اساسی بازسازی خواهند شد. در این بخش از آسفالت‌هایی استفاده می‌کنیم که عمر مفید بالای پنج سال دارند.

رستگاری با اشاره به فعالیت هم‌زمان کارگاه‌ها در سایر محور‌های استان گفت: در محور‌های اردکان–یزد، یزد–میبد، یزد–شیراز و یزد–کرمان نیز عملیات بهسازی و اصلاح شیب شیروانی‌ها در حال انجام است. در حال حاضر هفت تا هشت کارگاه عمرانی در محور‌های اصلی فعال هستند و علاوه بر آن، پروژه‌های روستایی نیز با ورود پیمانکاران جدید از یکی دو روز گذشته آغاز شده‌اند.

وی بیان کرد: هدف ما این است که تا پایان سال جاری، وضعیت جاده‌های استان به شکل قابل‌توجهی بهبود یابد و مردم هنگام سفر در مسیر‌های بین‌شهری رضایت بیشتری از کیفیت راه‌ها داشته باشند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای یزد در بخش دیگری از سخنان خود درباره پروژه کمربندی شمالی یزد گفت: یکی از موضوعات مهم در توسعه شبکه جاده‌ای استان، احداث کمربندی شمالی یا کمربندی موازی کمربندی فعلی است که نقش جایگزین مسیر فعلی را ایفا خواهد کرد. با توجه به فرسودگی و شرایط نامناسب کمربندی فعلی، ایجاد این مسیر جدید از ضرورت‌های استان است و هم‌اکنون همکاران ما در اداره‌کل راه و شهرسازی در حال پیگیری مراحل مطالعاتی و تأمین منابع مالی آن هستند.

رستگاری گفت: با بهره‌برداری از کمربندی جدید، بخش قابل‌توجهی از ترافیک سنگین از مسیر فعلی خارج و سطح خدمات جاده‌ای در محدوده شهر یزد ارتقا خواهد یافت. ان‌شاءالله با تکمیل پروژه‌های جاری، مردم شاهد تغییر ملموس در کیفیت و ایمنی راه‌های استان خواهند بود.