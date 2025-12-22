جوانان و نخبگان دانشگاهی زنجان شرکت فناورانه‌ای در حوزه انرژی‌های پاک و فناوری پزشکی راه‌اندازی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ گروهی از جوانان و نخبگان دانشگاهی در زنجان، با هدف توسعه علم و فناوری بومی، شرکت فناورانه‌ای راه‌اندازی کرده‌اند که در حوزه انرژی‌های پاک و فناوری پزشکی فعالیت می‌کند.

محصول اصلی این شرکت، سامانه‌ای هوشمند برای سلول‌های خورشیدی است که با بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، عملکرد سیستم‌های انرژی خورشیدی را تحلیل و پیش‌بینی می‌کند و امکان بهینه‌سازی مصرف و تولید انرژی را برای کاربران فراهم می‌آورد.

همچنین این تیم در حوزه پزشکی سامانه‌ای طراحی کرده که قادر است عوامل بیماری‌زا و سلول‌ها را با سرعت و دقت بالا بررسی کند و گزارشی کاربردی برای پزشک معالج ارائه دهد، تا روند درمان سریع‌تر و دقیق‌تر انجام شود.

ایده محوری این تیم، ایجاد سامانه پایش و مانیتورینگ هوشمند برای مزارع انرژی خورشیدی است که با نصب سنسور و شبیه‌سازی دیجیتال، عملکرد سیستم‌ها را تحلیل و بهینه‌سازی می‌کند. مشتریان این سامانه شامل سازمان‌ها و شرکت‌هایی هستند که نیروگاه‌های خورشیدی دارند یا قصد راه‌اندازی آن را دارند.