شیوع شپش در برخی مدارس، ضرورت توجه بیشتر به بهداشت و اقدامات پیشگیرانه و آموزشی را یادآوری میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در کلاسهای پرجمعیت، دانش آموزان به طور نزدیک به هم نشسته و بازی میکنند. این نزدیکی میتواند به راحتی به انتقال شپشها از فردی به فرد دیگر منجر شود. استفاده از لوازم مشترک، لوازمی مانند کلاه، برس، شانه، بالش و حتی حولهها میتوانند مکانهایی برای انتقال شپش باشند.
برای پیشگیری از ابتلا به شپش سر باید آموزشهای لازم به دانشآموزان در خصوص استفاده نکردن از وسایل شخصی از جمله کلاه، مقنعه، روپوش و همچنین استفاده از برس و شانه مخصوص هر فرد داده شود و همچنین آگاهسازی والدین در خصوص رعایت اصول بهداشتی و فردی، شناسایی زمان شیوع شپش، تشخیص تخم شپش از شوره، نحوه انتقال و نحوه پیشگیری از ابتلا به آن، بهترین راه برای پیشگیری از شپش سر است.