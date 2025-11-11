پخش زنده
فرآیند صدور و توزیع مجوزهای تردد بینالمللی (دوزووله) برای ناوگان ایرانی از ابتدای سال ۲۰۲۶ بهصورت کامل الکترونیکی انجام خواهد شد. این طرح، گامی اساسی در مسیر تحقق دولت هوشمند و افزایش شفافیت در بخش ترانزیت جادهای کشور به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری و حملونقل جادهای از آغاز اجرای فرآیند توزیع الکترونیکی مجوزهای تردد (دوزووله) برای ناوگان ایرانی خبر داد و اعلام کرد که این طرح از ابتدای سال میلادی آینده (۲۰۲۶) عملیاتی میشود.
هدایتی با اشاره به سیاست سازمان در حوزه توسعه خدمات هوشمند تصریح کرد: «در راستای راهبرد الکترونیکیسازی حداکثری فعالیتها، توزیع مجوزهای تردد بینالمللی نیز از مسیر سامانه جامع حملونقل بینالمللی انجام خواهد شد تا دقت، شفافیت و سرعت ارائه خدمات افزایش یابد.»
وی افزود: «رویکرد سازمان راهداری کاهش مراجعات حضوری، تسهیل دسترسی فعالان حملونقل به خدمات و ایجاد نظارت دقیقتر بر نحوه تخصیص دوزوولههاست. این اقدام ضمن ارتقای بهرهوری، زمینهساز تحقق دولت هوشمند در حوزه ترانزیت جادهای خواهد بود.»
مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی با تأکید بر همکاری میان دستگاههای مرتبط اظهار داشت: «دفتر ترانزیت در چارچوب برنامههای ستاد ملی ترانزیت کشور در حال توسعه زیرساختهای دیجیتال است تا تعامل سامانههای ملی با نهادهای مرزی، گمرکی و پلیس راهبهبهینهترین شکل ممکن صورت گیرد.»
هدایتی اجرای این طرح را «تحولی بنیادین در نظام مدیریت مجوزهای بینالمللی» دانست و گفت: «توزیع الکترونیکی دوزووله گامی مؤثر در جهت توسعه روابط ترانزیتی ایران، افزایش شفافیت اداری و تسهیل تردد ناوگان ایرانی در مسیرهای بینالمللی است.»