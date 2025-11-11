تولید عسل در شهرستان باخرز نسبت به مدت مشابه پارسال، حدود ۱۲ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون اداره جهاد کشاورزی باخرز گفت: خشکسالی‌های اخیر و کاهش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی، علت این کاهش تولید بوده است.

قاسم یعقوبی اظهار کرد: باخرز یکی از مناطق مستعد پرورش زنبور عسل به شمار می‌آید و هم اینک ۱۰۶ زنبوردار در این شهرستان مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: تولید سالانه عسل در باخرز با بیش از هفت هزار کندوی فعال، به ۶۰ تن می‌رسد و امسال زنبورداران به طور متوسط هشت کیلوگرم محصول به ازای هر کندو برداشت کردند.

معاون جهاد کشاورزی باخرز با بیان اینکه برداشت عسل در این شهرستان از اواسط بهار تا فصل پاییز، ادامه دارد، بیان کرد: باخرز به دلیل باغات فراوان، مزارع زعفران و مراتع گیاهان کوهی تا ۱۰۰ روز از سال را دارای گرده و شهد است و اغلب عسل تولیدی آن از گیاهان آویشن، زعفران، گَوَن و خارشتر استحصال می‌شود.

یعقوبی ادامه داد: همچنین یک واحد بسته‌بندی عسل در باخرز فعال است که تولیدات آن در بازار‌های داخل و خارج استان عرضه می‌شود.

وی با اشاره به چالش‌های حرفه زنبورداری تصریح کرد: فروش محصول یکی از مسائل مورد توجه زنبورداران است که بایستی شرکت‌های تعاونی در این حوزه را تقویت کرد تا بتوانند به مرکزی برای خرید، فرآوری، عرضه به بازار و حتی صادرات عسل تبدیل شوند.

این مسئول اضافه کرد: یکی دیگر از دغدغه‌های زنبورداران، تأمین و تهیه اقلام دارویی این حرفه است که با توانمندسازی شرکت‌های تعاونی توسط دولت، تولیدکنندگان می‌توانند مایحتاج خود را از این مراکز خریداری کنند.