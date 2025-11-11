بسته‌های حمایتی و مزیت‌های ویژه منطقه آزاد انزلی و استقبال فعالان بخش خصوصی، مذاکرات اولیه برای اجرای چند طرح جدید در غرفه این منطقه انجام شد.

غرفه منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه اینوکس کیش غرفه منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه اینوکس کیش غرفه منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه اینوکس کیش غرفه منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه اینوکس کیش غرفه منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه اینوکس کیش غرفه منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه اینوکس کیش غرفه منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه اینوکس کیش غرفه منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه اینوکس کیش غرفه منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه اینوکس کیش غرفه منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه اینوکس کیش غرفه منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه اینوکس کیش غرفه منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه اینوکس کیش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نخستین روز حضور منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه بین‌المللی کیش اینوکس ۲۰۲۵، با حضور گسترده مدیران ملی، دیپلمات‌ها، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی همراه بود.

در غرفه منطقه آزاد انزلی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بسته‌های حمایتی و مزیت‌های ویژه منطقه ارائه شد که با استقبال فعالان بخش خصوصی مواجه شد و برای اجرای چند طرح جدید هم مذاکرات اولیه انجام شد.