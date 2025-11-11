

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال بانوان ایران امروز (سه شنبه ۲۰ آبان) در چارچوب مرحله مقدماتی بازی‌های همبستگی اسلامی به مصاف افغانستان رفت و سه بر صفر به پیروزی رسید.

شاگردان لی دو هی در این دیدار در سه ست متوالی با امتیاز‌های ۲۵ بر ۹، ۲۵ بر ۱۰ و ۲۵ بر ۸ به پیروزی رسیدند تا نخستین برد خود را در این رقابت‌ها کسب کنند.

مسابقات والیبال بانوان بازی‌های همبستگی اسلامی با حضور پنج تیم ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان در یک گروه مقدماتی پیگیری می‌شود و تیم ایران در دیدار‌های اول و دوم خود مغلوب جمهوری آذربایجان و ترکیه شد.

تیم ملی والیبال بانوان ایران ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه فردا (چهار شنبه ۲۱ آبان) در چهارمین مسابقه خود به مصاف تاجیکستان می‌رود.

آیتک سلامت، زهرا صالحی، شقایق حسن خانی، ریحانه کریمی، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا مغانی، الهه پور صالح، سپینود دست برجن، معصومه قدمی، کیمیا کیانی و غزاله بستان بازیکنان تیم ملی والیبال زنان ایران در بازی‌های همبستگی اسلامی هستند.

مژگان حسن زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، مهسا آراسته (مربی)، مائده حامدی (مترجم) و ستنا آصفی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی زنان در مسابقات والیبال ریاض هستند.