به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علی طالبی ورکلایی دبیر هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی مازندران گفت: داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستا که مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات (محدودیت‌های شغلی) هستند، باید از ۲۴ آبان تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ از سمت خود استعفا دهند.

طالبی ورکلایی با اشاره به زمان ثبت‌نام افزود: ثبت‌نام از داوطلبان از روز جمعه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۴ آغاز و تا روز پنجشنبه ۳۰ بهمن ماه به مدت ۷ روز ادامه خواهد داشت.

دبیر هیأت عالی نظارت بر انتخابات مازندران تأکید کرد: داوطلبان لازم است حتماً به این زمان‌بندی توجه داشته باشند تا در فرآیند ثبت‌نام با مشکلی مواجه نشوند.