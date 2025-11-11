استاندار اردبیل، گفت: برنامه‌ریزی کردیم تا ۱۴ شهرک کارآفرینی و اشتغال‌زا در استان راه‌اندازی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل مسعود امامی یگانه در نشست با فرمانداران شهرستان‌های استان اردبیل، اظهار کرد: این ۱۴ شهرک در حوزه صنعتی، صنفی، آبزی‌پروری و شهرک‌های کشاورزی است که می‌تواند زمینه‌ساز حضور سرمایه‌گذاران و کارآفرینان باشد.

وی افزود: در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری که هفته اول آذرماه برگزار خواهد شد، تلاش ما بر این است تا سرمایه‌گذارانی را برای راه‌اندازی این شهرک‌ها انتخاب کرده و زمینه حضور و فعالیت آنها را در این شهرک‌ها فراهم کنیم.

استاندار اردبیل تصریح کرد: زمین مورد نیاز به همراه سایر زیرساخت‌ها در راه‌اندازی این شهرک‌ها فراهم شده و قرار شد واگذاری زمین و تسهیل‌گری ویژه در صدور مجوز‌های لازم را به صورت نظام‌مند و قانونمند با ابلاغ شیوه‌نامه‌های تسهیل گری شاهد و ناظر باشیم.

امامی یگانه گفت: از محل سفر رئیس جمهور هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های صنعتی، معدنی، اصناف و کارگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی تزریق می‌شود که بانک‌های عامل در این زمینه همکاری خوبی را انجام خواهند داد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: باید تا پایان سال پرداخت تسهیلات و حمایت از واحد‌های تولیدی انجام شده و در کنار آن، شرایط بهتری را در پشتیبانی و حمایت از واحد‌های صنعتی، تولیدی و اشتغالزا شاهد باشیم.

استاندار اردبیل ضرورت ذخیره‌سازی مناسب کالا‌های اساسی را به فرمانداران یادآور شد و اضافه کرد: با توجه به اینکه اولویت استان بحث همایش سرمایه‌گذاری و معرفی توانمندی‌ها است، بهتر است فرمانداران با در نظر گرفتن این شرایط هم و غم خود را برای برگزاری باشکوه همایش قرار داده و در این زمینه نسبت به معرفی توانمندی‌های شهرستان‌های مختلف اهتمامی جدی داشته باشند.

امامی یگانه بیان کرد: در کنار همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل، اولین نمایشگاه بین‌المللی اردبیل اکسپو نیز از پنجم تا هفتم آذرماه برپا خواهد شد که این هم فرصتی مناسب است تا شرایط برای سرمایه‌گذاری در استان ارتقا یابد.

وی یادآور شد: در کنار حضور هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی، قرار است سفرا و نمایندگان اقتصادی اتاق‌ها در اردبیل حاضر شده تا در کنار سرمایه‌گذاران از ظرفیت آنها نیز استفاده کنیم.