به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عباس زارع درباره وضعیت مدارس شهرستان بهارستان تصریح کرد: ۱۲۴ مدرسه با ۱۴۸۵ کلاس و ۱۸۰ هزار متر مربع فضا تحویل داده شده و حداقل ۳۰ مدرسه جدید نیز تا پایان سال در بهارستان آماده بهره‌برداری خواهد شد.

زارع همچنین به توسعه اماکن ورزشی مدارس اشاره کرد و افزود: استخر‌های دانش‌آموزی در حال بهره‌برداری هستند و زمین چمن ۷ هزار متری و یک هنرستان تربیت بدنی با مشارکت شهرداری و نوسازی در ناحیه ۲ بهارستان در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران اعلام کرد ۸۸۰۰ کلاس درس فرسوده در استان نیازمند تخریب و بازسازی است و ۱۵ هزار کلاس دیگر مقاوم‌سازی می‌شوند تا سرانه فضای آموزشی ارتقا یافته و ایمنی دانش‌آموزان تضمین شود.