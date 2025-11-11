مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان اعلام کرد: با وجود کاهش دود ناشی از تالاب هورالعظیم، آلودگی هوای اهواز و دیگر شهر‌های استان همچنان در وضعیت ناسالم قرار دارد و فعالیت‌های حمل و نقل شهری بیشترین سهم را در تولید آلاینده‌ها دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: با وجود کاهش دود ناشی از تالاب هورالعظیم، آلودگی هوای اهواز و دیگر شهر‌های استان همچنان در وضعیت ناسالم قرار دارد و فعالیت‌های حمل و نقل شهری بیشترین سهم را در تولید آلاینده‌ها دارند.

محمدجواد اشرفی گفت: بر اساس مطالعات دانشگاهی، حدود ۶۶ درصد از آلودگی هوای خوزستان ناشی از تردد خودرو‌ها و وسایل نقلیه است و فلر‌های نفتی نیز حدود ۱۶ درصد در این زمینه نقش دارند.

وی افزود: سوزاندن زباله و لاستیک‌های فرسوده در حاشیه شهر‌ها به‌ویژه در مناطق کیانشهر و کوت‌عبدالله از دیگر منابع مؤثر و پنهان آلودگی به شمار می‌رود.

اشرفی با اشاره به آتش‌سوزی بیش از ۲۰ هزار هکتار از مزارع کشاورزی استان، به‌ویژه شالیزارها، گفت: این آتش‌سوزی‌ها همراه با سکون و پایداری هوا موجب تجمع آلاینده‌ها و افزایش آلودگی در شهر‌ها شده است.

وی از کشاورزان خواست از سوزاندن بقایای مزارع خودداری کنند تا شاخص آلودگی کاهش یابد و سلامت شهروندان به خطر نیفتد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با بیان اینکه نبود جریان باد مانع پراکندگی آلاینده‌ها شده است، افزود: حتی با کاهش دود قابل مشاهده، شاخص آلودگی همچنان بالاست.

اشرفی تصریح کرد: تعطیلی مدارس و تغییر ساعات کاری ادارات بر مبنای اساس نامه های ملی کیفیت هوا انجام می‌شود و در صورت عبور شاخص آلودگی از عدد ۲۰۰، تعطیلی ادارات نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: کاهش آلودگی هوای خوزستان نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها، کاهش تردد‌های غیرضروری، مدیریت پسماند و جلوگیری از آتش‌سوزی مزارع است.