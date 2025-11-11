مطابق بررسی ها تداوم پایداری هوا، سکون نسبی جو و وارونگی دما طی روزهای آتی حداقل تا پایان هفته جاری موجب تداوم پتانسیل انباشت آلاینده‌های جوی در اراک و سایر مناطق صنعتی و پرجمعیت استان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی، کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی گفت:مطابق بررسی ها تداوم پایداری هوا، سکون نسبی جو و وارونگی دما طی روزهای آتی حداقل تا پایان هفته جاری موجب تداوم پتانسیل انباشت آلاینده‌های جوی در اراک و سایر مناطق صنعتی و پرجمعیت استان خواهد شد.

از نظر دمایی بررسی ها نشان می دهد شرایط دمایی فعلی همچنان طی روزهای آتی ادامه خواهد داشت و نوسان دمایی قابل ملاحظه ای در استان پیش بینی نمی شود.

همچنین یک سامانه بارشی از اواخر هفته از نواحی شمالغربی - غربی کشور وارد خواهد شد و موجب بارش هایی در نواحی غرب زاگرس، شمالغرب و نواحی شمالی کشور خواهد شد، که با توجه به خروجی فعلی مدل ها احتمال برخی بارش های پراکنده در طی هفته آینده در برخی نقاط استان دور از انتظار نمی باشد.