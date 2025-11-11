پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۴ دستگاه خودرو مسروقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ یاری گفت: در ۲۴ ساعت گذشته با همکاری و مشارکت شهروندان و همچنین تیزهوشی و گشت زنی هدفمند ماموران انتظامی شهرستان کرمانشاه، ۴ دستگاه خودروی مسروقه کشف شد.
وی افزود: این خودروها شامل ۲ دستگاه پراید، یک دستگاه پژو ۴۰۵ و یک دستگاه دنا است که با همکاری ماموران کلانتریهای ۱۱، ۲۲ و ۲۵ کشف شد.
وی افزود: با پیگیریهای انجام شده مالباختگان شناسایی و برای سیر مراحل قانونی به یگانهای کشف کننده دعوت شدند.