فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) گفت: آمادگی ها در شرایط بسیار خوبیست و به برکت نیروی انسانی با انگیزه و با روحیه بالا در نیرو های مسلح از هر زمان دیگری توانمندتر و قابلیت ها نسبت به گذشته افزایش پبدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرلشکر عبدالهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) از آمادگی توان رزم در جزایر نازعات نیروی دریایی سپاه بازدید کرد.



فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) با حضور در نیروی دریایی سپاه ضمن بازدید از تمامی واحد های رزمی اظهار داشت: هدف از این بازدید بررسی وضعیت آمادگی نیروی دریایی سپاه بودکه الحمدالله در جزایر و سواحل دریایی در بخشهای مختلف اقدامات خوبی صورت گرفته است.



سرلشکر عبدالهی با خوب ارزیابی کردن آمادگی در مولفه های رزم همتراز در ندسا خاطرنشان کرد: امکانات و قابلیت هایی جدید و به روزی وارد نیروی دریایی سپاه شده و توانمندی نیرو را نسبت به گذشته بالا تر برده و قدرت جنگ متقارن و هم تراز را در این نیرو افزایش داده است.







فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) جزایر نازعات را خاک ایران دانسته و گفت: امنیت در همه جزایر و سواحل کشور عزیزمان ایران برقرار است و بیش از گذشته ما شاهد آمادگی یگانهای عملیاتی برای برقراری امنیت مرزهای آبی و خاکی کشورمان به ویژه تنگه هرمز و آبهای خلیج فارس هستیم.



سرلشکر عبدالهی نیروی انسانی با انگیزه و توانمند را راز موفقیت و قدرت در نیروی دریایی سپاه دانسته و بیان کرد: آمادگی ها در شرایط بسیار خوبیست و به برکت نیروی انسانی با انگیزه و با روحیه بالا در نیرو های مسلح از هر زمان دیگری توانمندتر و قابلیت ها نسبت به گذشته افزایش پبدا کرده است.