تیم ۴ در ۱۰۰ متر مختلط تیمی ایران در ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی به فینال رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چهارمین روز مسابقات شنا بازیهای همبستگی اسلامی، تیم ملی شنا در ماده ۴ در ۱۰۰ متر تیمی به آب زد و موفق شد با ثبت رکورد ۳:۴۸:۷۹ به عنوان برترین تیم، به فینال صعود کند.
در چهارمین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی، تیم ۴ در ۱۰۰ متر مختلط تیمی ایران متشکل از هومر عباسی، آراد مهدیزاده، محمدمهدی غلامی و سینا غلامپور با زمان ۲ دقیقه و ۴۸ ثانیه و ۱۹ صدم ثانیه به عنوان تیم اول به فینال راه یافت.
۱۱ تیم در این ماده رقابت کردند.